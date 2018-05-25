Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 года. Исследовательская группа Bellingcat установила, что Андрей Иванович с позывным «Орион», фигурирующий в материалах международного расследования катастрофы MH17, – это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию признать ответственность за свою роль в катастрофе лайнера.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины встретили в столичных аэропортах футбольные команды испанского «Реал Мадрида» и английского «Ливерпуля».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата, сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и депутата фракции Дмитрия Колесникова.

Приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%, заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

Вечером 24 мая неизвестные, вооруженные холодным оружием, совершили покушение на экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой - получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота. Полиция Одесской области задержала второго участника покушения.

Бывшему заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины гражданином РФ.

В Киеве произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги Чемпионов. Столичная полиция квалифицировала драку как групповое хулиганство.

Бывший охранник главаря боевиков «Моторолы» Евгений Листопад воюет на стороне Вооруженных сил Украины под Горловкой.

Из Старой Николаевки, где боевиками был подорван склад боеприпасов, эвакуировали 20 человек, среди которых 11 детей.

За время конфликта на Востоке Украины без вести пропало 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка, еще 33 из них до сих пор находятся в розыске.