Из Старой Николаевки, где боевиками был подорван склад боеприпасов, эвакуировали 20 человек, среди которых 11 детей, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Сегодня около 4 утра российские наемники обстреляли окрестности Старой Николаевки в Константиновском районе. Жители рассказывают, что было около 10-12 «прилетов» мин - вероятно, что корректировали огонь с воздуха, целясь в склад боеприпасов. Один из прилетов оказался точным - боеприпасы начали взрываться», – говорится в сообщении.

В ОВГА подчеркнули, что в поселке проживает 700 человек.

Также отмечается, что специалисты обошли все дворы, выяснили, кому нужна эвакуация. «Все необходимое для этого есть. Пока вывезли 20 человек, среди них 11 детей.

По информации департамента гражданской защиты облгосадминистрации, ситуация в поселке контролируется, интенсивность взрывов значительно уменьшилась, пострадавших среди гражданских нет. Обломки, которые прилетели в поселок, собрали. Проверили все сети жизнеобеспечения поселка. Сейчас уже начали включать электричество.