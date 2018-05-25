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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины встретили в столичных аэропортах футбольные команды испанского «Реал Мадрид» и английского «Ливерпуля», сообщает Госпогранслужба.

Участники финального поединка Лиги Чемпионов УЕФА 2017/18 в Киеве прибыли вечером 24 мая. Клуб из Испании пограничники оформили в авиационном пункте пропуска «Борисполь», а команду из Англии – в «Жулянах».

 

 

Пограничный контроль обеих команд осуществлялся на приоритетной основе. У трапов самолетов финалистов уже встречали пограничники, которые имели заранее заявленные списки. Это значительно ускорило процедуру пограничного контроля и сэкономило время. Оформление произошло на месте.

 

 

Всего на каждого из участников уходило до 10 секунд, поэтому каждой из команд после перелета пришлось подождать несколько минут.

Также отметим, что пограничники уже начали встречать болельщиков футбольного праздника, которых ожидается не менее 30 тысяч человек.

«Реал Мадрид» и «Ливерпуль» провели между собой пять матчей, причем все в Кубке чемпионов. «Ливерпуль» получил три победы, а «Реал Мадрид» побеждал дважды. В последний раз они встречались между собой на групповом этапе Лиги Чемпионов-2014/15.
ForUm

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