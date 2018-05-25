Вечером 24 мая в Киеве произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги Чемпионов, сообщает 112 Украина со ссылкой на Mirror.

По данным источника, инцидент произошел в столичном ресторане Rooster возле НСК Олимпийский.

Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков Ливерпуля, находившихся в заведении. Они бросали в английских фанатов столы и стулья.

Болельщики «Ливерпуля» получили порезы и раны головы и шеи. Полиция задержала двух нападавших, а также одного фаната «Ливерпуля».

Инцидент вызывает опасения по поводу возможных дальнейших хулиганских атак, отмечает издание.

50-летний Джейсон Фрост подвергся нападению у ресторана через несколько часов после прибытия в Киев.

«Мы находились здесь четыре часа, а затем нас атакуют. Они шли за нами, как стая собак. Они просто продолжали идти. Это было ужасно», - отметил болельщик.

В свою очередь отдел коммуникации полиции Киева сообщает, что вчера около 23:00 правоохранители, которые несли службу по охране правопорядка, задержали двух человек, которые участвовали в драке в кафе на улице Большой Васильковской.

«Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке, и в управление полиции доставили двух пострадавших иностранцев. Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие - отказались от написания заявлений», - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

В настоящее время на двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы о драке зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

Напомним, мужской финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Ожидается, что во время финала «Лиги Чемпионов» в столицу прибудет около 50 тыс. гостей.