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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Дмитрия Колесникова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, следствием установлено, что Дмитрий Колесников, находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады в Днипре общей площадью почти 7 тыс. кв. м.

Сарган подчеркнула, что представление уже зарегистрировано в Аппарате ВР.
ForUm

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