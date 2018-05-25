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Вечером 24 мая неизвестные, вооруженные холодным оружием, совершили покушение на экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко.

Об этом заявил сам Стерненко в трансляции на странице в Facebook, которая велась с места происшествия, сообщает «Украинская правда».

Инцидент произошел поздно вечером на улице Фонтанская дорога в Одессе, когда Стерненко возвращался домой.

Экс-руководитель «Правого сектора» заявляет, что в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку, ему оказали помощь медики «скорой помощи».

Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой - получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

В то же время отдел коммуникации полиции Одесской области сообщил, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на общественного активиста, в результате которого он был ранен. Позже, он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело вероятного нападающего с колото-резаными ранами брюшной полости.

Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к нему причастны. Также, решается вопрос о правовой квалификации данного события.

Напомним, 1 мая на Стерненко также было совершено покушение. Злоумышленник стрелял в активиста из пистолета с резиновыми пулями.

Несмотря на ранение, Стерненко начал преследовать преступника, который попытался скрыться. Активист догнал злоумышленника, а очевидцы случившегося помогли связать подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец Казахстана Абзал Баймукашев, который в 2003 году получил украинское гражданство. Позже правоохранители задержали второго подозреваемого.
ForUm

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