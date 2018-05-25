Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию признать ответственность за свою роль в катастрофе лайнера Малайзийских авиалиний рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте Альянса, передает Европейская правда.

Генсек подчеркивает, что Нидерланды и Австралия положили на Россию ответственность за сбитый «Боинг».

«Я призываю Россию принять ответственность и полностью сотрудничать всеми усилиями для привлечения виновных к ответственности в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166», - подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг замечает, что падение MH17 было глобальной катастрофой, поэтому виновники должны быть наказаны.

«НАТО неоднократно заявлял о своей полной поддержке усилий нидерландских властей и других, чтобы пролить свет на то, что произошло в этот страшный день, и добиться справедливости для 298 человек, которые были убиты, и их близких», - резюмировал генсек Альянса.

С аналогичным призывом к Российской Федерации обратилась и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

«Евросоюз вновь заявляет о полной поддержке резолюции СБ ООН 2166, которая требует, чтобы виновные в катастрофе с самолетом рейса MH17 были привлечены к ответственности», - говорится в ее заявлении.

Таким образом, Евросоюз призывает Россию взять на себя ответственность (за роль в крушении MH17, - ред.) и полностью сотрудничать, чтобы установить окончательную ответственность.

Напомним, 24 мая участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук»

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.