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Приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%.

Об этом журналистам заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, сообщает Укринформ.

«Сейчас пересмотр составляет + 60-70%», - сказал Вовк.

По его словам, если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%.

Напомним, Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 июня 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.
ForUm

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