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Полиция Одесской области установила местонахождение и задержала второго участника покушения на экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко 24 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы областной полиции Руслан Форостяк. 

По его ловам, на данный момент известно, что один человек погиб на месте событий, один получил телесные повреждения.

«Личность погибшего установлена, подробнее о самом событии, что происходило и мотивы будут обнародованы вскоре», – написал Форостяк.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 24 мая неизвестные, вооруженные холодным оружием, совершили покушение на экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко.

Нападавших было двое. Один убежал, другой - получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.
ForUm

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