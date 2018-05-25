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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата, сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, бывший председатель Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Кроме того, по данным следствия, бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23-х земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью «АРТ ЛЕНД», из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Сарган отметила, что представление уже зарегистрировано в аппарате ВР.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Дмитрия Колесникова. 
ForUm

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