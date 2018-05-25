также в разделеПроисшествия
За прошлые сутки ранены 2 военных 17
Подрыв арсенала на Донетчине: из поселка эвакуируют людей 173
На Львовщине при попытке сделать селфи на крыше погиб подросток 61
Боевики обстреляли склад боеприпасов в Старой Николаевке 58
За прошлые сутки боевики совершили 36 обстрелов 38
На экс-главу одесского ПС снова совершено покушение, нападавший убит 120
В Черкассах застрелили депутата от «Батькивщины» 142
На Киевщине полиция с погоней и стрельбой задержала девушку-нарушителя 108
В Черкасской области украли бронзовый бюст Чорновила 57
Под Зайцево погиб 22-летний снайпер 129
В Торецке из-за обстрелов повреждены больницы 57
Боевики 38 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных 40
Чубаров: Задержанного в Крыму делегата Курултая избили и бросили на дороге 56
Чубаров: В Крыму похитили делегата Курултая 60
Война на Донбассе унесла жизни 34 морпехов 58
На Львовщине мужчина сжег два государственных флага возле памятника 93
На Тернопольщине неизвестные со стрельбой разгромили лагерь ромов 103
Почти 200 тысяч жителей Днипра из-за аварии остались без воды 81

С начала конфликта на Донбассе пропали без вести 56 детей, сообщила пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

«За время конфликта на Востоке Украины без вести пропало 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка, еще 33 из них до сих пор находятся в розыске», - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, в течение 2017 года поступило 8124 сообщения об исчезновении детей, было открыто 742 уголовных производства по ст. 115 УК Украины. Не найденными за год остаются 48 детей.

Уже в текущем году в территориальные органы полиции поступило 2937 заявлений и сообщений об исчезновении детей, из которых 2622 разыскали в течение суток без заведения дел, открыто 222 уголовных производства по ст. 115 УК Украины. По состоянию на 30 апреля 2018 года не найденными остаются 57 детей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги