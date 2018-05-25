С начала конфликта на Донбассе пропали без вести 56 детей, сообщила пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

«За время конфликта на Востоке Украины без вести пропало 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка, еще 33 из них до сих пор находятся в розыске», - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, в течение 2017 года поступило 8124 сообщения об исчезновении детей, было открыто 742 уголовных производства по ст. 115 УК Украины. Не найденными за год остаются 48 детей.

Уже в текущем году в территориальные органы полиции поступило 2937 заявлений и сообщений об исчезновении детей, из которых 2622 разыскали в течение суток без заведения дел, открыто 222 уголовных производства по ст. 115 УК Украины. По состоянию на 30 апреля 2018 года не найденными остаются 57 детей.