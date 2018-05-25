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Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 года.

Согласно сообщению на сайте правительства Нидерландов, обе страны официально уведомили Россию о своем решении, передает Би-би-си.

«Привлечение государства к ответственности - это сложный юридический процесс, и есть несколько способов сделать это. Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию вступить в переговорный процесс, чтобы найти решение, которое восстановит справедливость после ужасающих страданий и ущерба, причиненных крушением MH17», - говорится в заявлении министра иностранных дел страны Стеф Блока.

По его словам, один из возможных шагов после этого - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.

Напомним, 24 мая участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук»

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
ForUm

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