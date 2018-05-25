Столичная полиция квалифицировала драку, в которой пострадали иностранные болельщики «Ливерпуля» как групповое хулиганство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, а оперативники устанавливают всех участников конфликта», – говорится в сообщении.

В главке подчеркнули, что в рамках уголовного производства будут установлены все обстоятельства конфликта. Правоохранители разыскивают других участников драки, чтобы предоставить их действиям правовую оценку.

Напомним, вечером 24 мая в Киеве произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги Чемпионов. Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке.