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Бывшему заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины гражданином РФ, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины по оперативному сопровождению Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностными лицами Государственной миграционной службы Украины за содействие в оформлении необходимых документов для получения гражданства Украины гражданином Российской Федерации», – говорится в сообщении.

По данным ГПУ, 24 мая Пимаховой сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение).

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал ForUm, 29 ноября 2017 года в ГМС заявили о задержании  агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

После скандала со взяткой Пимахова пожаловалась на здоровье и ушла в отпуск. В марте 2018 года она была уволена.
ForUm

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