Исследовательская группа Bellingcat установила, что Андрей Иванович с позывным «Орион», фигурирующий в материалах международного расследования катастрофы MH17, – это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников. Об этом сообщает в Twitter CIT.

«Команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что «Андрей Иванович» или «Орион», принимавший участие в переброске в Украину «Бука», сбившего MH17, — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников. Ранее он служил министром обороны Южной Осетии», - говорится в сообщении.

Команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что «Андрей Иванович» или «Орион», принимавший участие в переброске в Украину «Бука», сбившего MH17, — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников. Ранее он служил министром обороны Южной Осетии. pic.twitter.com/Gdtwdk98OS — CIT (@CITeam_ru) 25 травня 2018 р.

Напомним, 24 мая участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 года.

Ранее группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.