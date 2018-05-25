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Бывший охранник главаря боевиков «Моторолы» Евгений Листопад воюет на стороне Вооруженных сил Украины под Горловкой. Об этом на странице в Facebook сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.
«Кого не ожидал встретить в украинском окопах под Горловкой, так это личного охранника «Моторолы». Евгений ноября покинул своего шефа в 2015-м, бежал из «ДНР», получил амнистию и уже два года защищает Украину», – отметил он.

По словам журналиста, Евгений убежден, что «пришло время идти вперед, но не штурмовать захваченные города, а окружать». «Собственно, для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг Горловки, нужен только приказ и немного времени», – подчеркнул Цаплиенко.

Напомним, 16 октября 2016 года одного из известных членов НВФ «ДНР» Арсена Павлова с позывным «Моторола» взорвали в Донецке в лифте дома, где он жил.
ForUm

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