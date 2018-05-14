Совет Европейского Союза ввел санкции против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает каждой стране Европейского Союза подготовить целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

В Иерусалиме официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Десятки тысяч палестинцев вышли на марш к границе в секторе Газа. Демонстранты подожгли шины, некоторые бросали камни в израильских военных. В свою очередь военные применили слезоточивый газ, снайперы начали стрелять на поражение.

Число убитых палестинских протестующих составило 52 человека, сотни получили ранения.

В ночь с 12 на 13 мая во время посещения одного из ресторанных комплексов Киева старшему сыну народного депутата Нестора Шуфрича Александру и его товарищам результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения.

Народный депутат Сергей Мельничук пришел на заседание суда по делу Надежды Савченка и заявил о готовности взять ее на поруки.

Боевики российско-оккупационных войск в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 15 мая.

Коммунальное предприятие «Киевводоканал» после повышения тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению до 16,716 грн за куб. м., которое должно состояться в ближайшее время, предлагает в 2019 году повысить тариф потребителям столицы еще на 28% - до 21,365 грн за 1 куб. м.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины в ходе многоэтапной операции пресекли попытку российских спецслужб похитить с территории нашей страны гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля.

Во Львове участник ДТП нанес патрульной полицейской ножевые ранения.

Министерство иностранных дел проверяет информацию об антисемитских высказываниях консула Украины в Гамбурге. Об этом сообщил глава ведомства Павел Климкин.

Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства.

Ранее пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что сотрудник Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

В Киеве на территорию складов бросили взрывчатку, в результате чего пострадали 6 охранников.

13 мая умер судья Соломенского районного суда Николай Бобровник.

13 мая около 14:30 в Доброполье обвалилась боковая стена навеса над подъездом многоэтажного дома. В это время у подъезда гуляли четверо местных детей. В результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена ​​в реанимационное отделение местной больницы, где позже скончалась.