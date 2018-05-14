По меньшей мере 25 палестинцев погибли, сотни человек ранены в понедельник, 14 мая, в результате столкновений с израильскими военными во время протестов на границе сектора Газа, сообщает DW со ссылкой на медиков.

Сначала министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что от огнестрельных ранений погиб один 21-летний и один 29-летний мужчина, а затем добавил, что число погибших возросло до 25 человек.

Протестующие жгли автомобильные шины, некоторые из них пытался повредить ограждение на границе. Израильские военные применили слезоточивый газ и открыли огонь.

Столкновения между палестинцами и израильскими военными произошли на фоне запланированного на 14 мая открытия посольства США в Иерусалиме. В этот день проходят масштабные протесты палестинцев.

Акции протеста палестинцев на границе сектора Газа и Израиля происходят еженедельно с 30 марта. Организованная радикальным движением ХАМАС протестная акция «Большой марш возвращения» имеет целью заставить Израиль позволить палестинцам вернуться на территории, которые им ранее пришлось оставить.

По информации палестинских медиков, с начала протестов на границе сектора Газа, были убиты около 50 палестинцев, тысячи людей получили ранения.

Кульминация протестов ожидается 15 мая, когда палестинцы вспоминают «День катастрофы», когда почти 700 тыс. арабских беженцев вынуждены были покинуть свои дома в результате арабо-израильской войны 1947-1949 годов и шестидневной войны 1967 года.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

18 декабря США наложили вето на проект резолюции ООН, отвергающий признание Иерусалима столицей Израиля.