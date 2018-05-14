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Министерство иностранных дел проверяет информацию об антисемитских высказываниях консула Украины в Гамбурге. Об этом сообщил глава ведомства Павел Климкин.

«Получаю сообщения от своих подписчиков по информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат», - написал министр в Facebook.

«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся», - заявил Климкин.

 


 

 

Ранее пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что сотрудник Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

Отмечается, что страница дипломата ограничена для просмотра. Сейчас в открытом доступе на его странице можно увидеть только обновления фотографий профиля пользователя, последнее из которых датировано 17 февраля 2018 года.

По данным Шария, среди записей Марущинца можно увидеть такие антисемитские посты, как «Ж@ды огласили войну Германии в 1934 году», «Боже, накажи ж@дов», «Бабий Яр. Не ж@ды в 1941 году, а украинцев 1918-1941 тут убито», «Ж@ды – говно» (орфография автора сообщений сохранена, - ред).

 
ForUm

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