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В Киеве умер судья Соломенского районного суда Николай Бобровник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации собеседников агентства, 37-летний Бобровник умер  в результате сердечного приступа в карете скорой помощи.

Судья Соломенского райсуда Бобровник ранее вел громкие дела экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, депутата Верховной рады Борислава Розенблата и экс-нардепа Николая Мартыненко, а также беглого народного депутата Александра Онищенко.

Напомним, в апреле вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство относительно судьи Соломенского суда Киева Николая Бобровника, в деятельности которого были установлены нарушения. Ранее адвокат Николая Мартыненко и Романа Насирова Игорь Черезов заявлял о том, что подал жалобу на судью Бобровника в ВСП, обвиняя его в работе на НАБУ.
 
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