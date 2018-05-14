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В Иерусалиме официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Haaretz.

«Сегодня мы открываем посольство США в Иерусалиме, Израиль», - заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман.

В церемонии открытия приняли участие делегация из Вашингтона во главе с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном и лидеры Израиля. В состав американской делегации вошли, в частности, дочь и советник американского президента Иванка Трамп, а также ее муж Джаред Кушнер. Табличку на посольстве открыли Иванка Трамп и министр финансов Стивен Мнучин.

Во время открытия также транслировали видео обращение президента США Дональда Трампа, который назвал открытие посольства долгожданным шагом.

«США всегда будут замечательным другом Израиля и партнером в деле свободы и мира. Пусть Бог благословит это посольство, да благословит всех, кто служит здесь, и пусть Бог благословит Соединенные Штаты Америки», - заявил Трамп.

Между тем на административной границе сектора Газа не утихают столкновения из-за протестов против открытия посольства США в Иерусалиме. В протестах принимают участие до 40 тысяч человек.

По последним данным, число убитых палестинских протестующих составило 52 человека, сотни получили ранения.
ForUm

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