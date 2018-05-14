Совет Европейского Союза ввел санкции против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Об этом говорится в Facebook Президента Украины Петра Порошенко.

«Наказание за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины является неизбежным», - отметил Глава государства.

«Мои встречи в Аахене с лидерами ЕС, Франции, Германии четко подтвердили, что тема деоккупации и восстановления суверенитета Украины над Крымом является одним из насущных приоритетов европейской повестки дня», - добавил Порошенко.

Ранее Комитет постоянных представителей ЕС включил в санкционный список организаторов незаконных выборов президента России на территории аннексированного Крыма.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.

Верховная Рада признала нелегитимными «выборы» в Крыму и городе Севастополь.