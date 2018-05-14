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8-летняя девочка, получившая тяжелые травмы в результате падения бетонной конструкции в Доброполье, умерла в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Добропольского отделения полиции.

«Несмотря на усилия врачей, утром 14 мая ребенок умер», - говорится в сообщении.

Трое других детей получили травмы различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба облполиции.

Полиция устанавливает причины трагедии.

Напомним, 13 мая около 14:30 в Доброполье обвалилась боковая стена навеса над подъездом многоэтажного дома. В это время у подъезда гуляли четверо местных детей. В результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена ​​в реанимационное отделение местной больницы. 
ForUm

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