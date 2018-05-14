Боевики российско-оккупационных войск в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 15 мая. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Так, вчера около 20:14 на участке разведения российско-оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы по позициям Вооруженных сил Украины.

«Обстрел военнослужащих ВСУ боевики осуществляли с горы Князь Игорь на временно неподконтрольной территории правительству Украины», - заявили в СЦКК.

«Украинская сторона СЦКК в очередной раз отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на линии разграничения», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее боевики срывали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которые были запланированы на 20 и 25 апреля.

21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. Им определены три зоны разведения подразделений ВСУ и незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября 2016 года неподалеку от Золотого состоялось разведение сторон, а 7 октября – возле Петровского.