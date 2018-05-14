Консула Украины в немецком городе Гамбург Василия Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства в связи с информацией о его антисемитских постах в Facebook.



Об этом сообщила «Украинской правде» пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.



«Вчера министр иностранных дел Павел Климкин поручил госсекретарю МИД начать дисциплинарное производство в отношении нашего консула в Гамбурге. Срочно, вчера еще, это дисциплинарное производство было начато», – сообщила она.



«На данный момент консул отстранен от исполнения служебных обязанностей и рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время», – сказала Беца.

«МИД абсолютно осуждает антисемитизм и любое проявление ксенофобии и дискриминации – как в обществе, так и в МИД. Мы тщательно разберемся в этой ситуации и сделаем выводы – и на будущее тоже», – отметила пресс-секретарь министерства.

Пока консула отстранили на время дисциплинарного производства.

Напомним, ранее пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что сотрудник Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

Министерство иностранных дел начало в отношении Марущинца дисциплинарное производство.