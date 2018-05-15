Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу. Об этом он написал в Twitter.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», – отметил он.

Напомним, Госпогранслужба Украины также советует украинским болельщикам не ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию.