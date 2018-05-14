В Доброполье Донецкой области упавшая бетонная стена возле подъезда многоэтажки травмировала четырех детей.

Об этом сообщил начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин.

«13 мая около 14:30 в Доброполье обвалилась боковая стена навеса над подъездом многоэтажного дома. В это время у подъезда гуляли четверо местных детей. В результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена ​​в реанимационное отделение местной больницы. Сейчас медработники борются за жизнь ребенка», - написал он в Facebook.

«По данному факту будет открыто уголовное производство, в ходе которого мы обязательно установим причины этой трагедии и привлечем виновных к ответственности», - добавил полицейский.