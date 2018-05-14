также в разделеПроисшествия
На Закарпатье пьяный водитель протаранил колону байкеров: пострадавшим оторвало ноги 46
В Донецкой области умерла девочка, на которую упала бетонная стена 36
На Донбассе погиб 24-летний военный медик 29
Совершивший убийство мужчина хотел сбежать в «ДНР» 34
Боевики 63 раза обстреляли позиции ООС, ранены двое военных 41
Умер судья Бобровник 120
В центре Луцка мужчина поджег себя 93
Во Львове участник ДТП ранил ножом патрульную 69
В Рубежном активисту подбросили отрезанную баранью голову 74
Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Беларуси 93
В РФ признали задержание «браконьеров» в Азовском море 78
На Донбассе – интенсивные бои: 1 военный погиб, 4 ранены 85
СМИ: В Черногории убили бизнесвумен-гражданку Украины 76
Сутки на Донбассе: полсотни обстрелов, 3 военных ранены 30
В одесском роддоме трагически погиб замглаврача 92
В Кривом Роге на ходу загорелся автобус 41
Пожар в лагере ромов во Львове квалифицировали как хулиганство 34
За сутки боевики совершили 55 обстрелов, ранены 3 военных 49

В Доброполье Донецкой области упавшая бетонная стена возле подъезда многоэтажки травмировала четырех детей.

Об этом сообщил начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин.

«13 мая около 14:30 в Доброполье обвалилась боковая стена навеса над подъездом многоэтажного дома. В это время у подъезда гуляли четверо местных детей. В результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена ​​в реанимационное отделение местной больницы. Сейчас медработники борются за жизнь ребенка», - написал он в Facebook.

«По данному факту будет открыто уголовное производство, в ходе которого мы обязательно установим причины этой трагедии и привлечем виновных к ответственности», - добавил полицейский.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги