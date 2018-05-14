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Во Львове участник ДТП нанес патрульной полицейской ножевые ранения, сообщает отдел коммуникации полиции области.

В воскресенье, 13 мая, около 17:25 на улице Стрыйской во Львове экипаж патрульной полиции оформлял дорожно-транспортное происшествие – столкновение автомобилей «Шкода Октавия» и «Лексус». Во время оформления ДТП 42-летний водитель «Шкоды», житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия. При этом мужчина нанес полицейской ножевые ранения. Напарник раненой был вынужден применить табельное огнестрельное оружие.

После того, как мужчина не отреагировал на предупредительный выстрел, патрульный ранил нападавшего в ногу и задержал его. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

И раненый полицейский, и нападающий находятся в больнице. 28-летней патрульной проводят срочную операцию. Жизни нападающего ничего не угрожает.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
ForUm

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