Народный депутат Сергей Мельничук пришел на заседание суда по делу Надежды Савченка и заявил о готовности взять ее на поруки.

Об этом сообщает Громадське.

Он отметил, что уже подписал ходатайство о взятии на поруки.

«Мне аргументов, которые предоставило обвинение, недостаточно. Ну нашли двоих террористов, если бы хоть какие-то доказательства дополнительные были, то я бы смотрел. А так, ну их просто нет пока», - заявил Мельничук.

Напомним, 11 мая стало известно, что от Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли ее оба адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.