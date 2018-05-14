Коммунальное предприятие «Киевводоканал» после повышения тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению до 16,716 грн за куб. м., которое должно состояться в ближайшее время, предлагает в 2019 году повысить тариф потребителям столицы еще на 28% - до 21,365 грн за 1 куб. м.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что жителям многоэтажных домов «Киевводоканал» предлагает повысить тариф до 23,061 грн за куб м, из которых 12,181 грн за куб. м водоснабжения и 10,880 грн – за куб. м водоотведения.

«Основным фактором для проведения планируемых расчетов на 2019 год является рост расходов на осуществление мероприятий по восстановлению основных фондов, ремонты, материалы для очистки воды и стоков, горюче-смазочные материалы, материалы производственные, на обслуживание производственного процесса и др.», - сказано в сообщении.



