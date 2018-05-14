В ночь с 12 на 13 мая во время посещения одного из ресторанных комплексов Киева старшему сыну народного депутата Нестора Шуфрича Александру и его товарищам результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба народного депутата.

«Нападавшие представились сотрудниками «органов», до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД», - говорится в сообщении.

На место преступления прибыл патрульный отряд Соломенского района. Был задержан мужчина, предварительно причастен к инциденту и, по его словам, брат главного зачинщика избиения. Личность должны были установлены органы МВД после задержания.

Потерпевшие написали заявления в Соломенской отдел полиции. На данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Нестора Шуфрича наложены швы на лицо.

Пострадавшие надеются на объективное расследование данного случая всеми компетентными органами и надлежащую ответственность каждого из участников в соответствии с законом.

На фото: задержанный на месте происшествия (в профиль в голубой рубашке), неустановленные лица, которые покинули место происшествия, и пострадавшие – Александр Шуфрич с друзьями.