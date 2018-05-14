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Число убитых палестинских протестующих на границе сектора Газа увеличилось до 52, сотни получили ранения, передает 112 Украина со ссылкой на палестинских чиновников.

Ранее сообщалось о 41 погибшем палестинце.

Столкновения на границе сектора Газа между палестинскими демонстрантами и израильскими военными вспыхнули во время церемонии открытия посольства США в Иерусалиме. 

В то же время в ООН призвали Израиль прекратить убийства на границе сектора Газа.

«Шокирующие убийства десятков и ранения сотен людей боевыми патронами со стороны военных Израиля должны немедленно прекратиться. Право на жизнь должно уважаться. Лица, ответственные за возмутительные нарушения прав человека, должны быть привлечены к ответственности. Международное сообщество должно обеспечить правосудие жертвам», - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зеид Раад аль-Хусейн.

Напомним, 14 мая десятки тысяч палестинцев вышли на марш к границе в секторе Газа. Демонстранты подожгли шины, некоторые бросали камни в израильских военных. В свою очередь военные применили слезоточивый газ, снайперы начали стрелять на поражение.

 
ForUm

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