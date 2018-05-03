В 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По данным Минобороны, подрывные работы на территории не велись.

Боец АТО Дмитрий Иващенко (Вербич) рассказал детали совершенного на него нападения вечером 2 мая.

В Черниговской области вблизи пгт Гончаровское на территории Черниговского военного лесхоза пожарные ликвидируют возгорание лесной подстилки на площади 20 гектаров.

Начиная с 30 апреля, российские оккупанты ежедневно останавливают следующие в Украину суда для осмотра и идентификации суднокоманд. Досмотр судов, следующих в Украину, – это ответ РФ на задержание судна «Норд», заявили в Госпогранслужбе.

По факту нападения на участника АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство).

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения еще двум задержанным фигурантам дела об избиении народного депутата Мустафы Найема.

В Германии начато строительство немецкого участка спорного газопровода «Северный поток-2».

Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за усилия, направленные на решение корейского вопроса.

По меньшей мере 95 человек погибли на севере Индии в результате обрушившихся на эту часть страны гроз и песчаных бурь.

Пропавший 2 мая в районе Широкино Донецкой области украинский военный самостоятельно покинул боевую позицию и пересек линию соприкосновения.

Истребитель ВКС РФ Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем, оба летчика погибли.

Полиция Одессы открыла производство по факту нарушения расового, национального равноправия граждан во время акций 2 мая.