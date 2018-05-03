По факту нападения на участника АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство), сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Вчера около 20:00 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Константиновской произошла драка. Человек проходил по улице и почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на мужчину, в результате чего он получил колото-резаное ранение в спину», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что пострадавшего госпитализировали, ему оказали необходимую помощь. Впоследствии с ним пообщались правоохранители.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Лицам, причастным к совершению правонарушения, грозит до семи лет лишения свободы.

Сотрудники полиции опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели видео с камер наблюдения. Сейчас правоохранители разыскивают нападавших.

Напомним, 2 мая в Киеве на Подоле неизвестные напали на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича). В больнице ему сделали операцию.