Боец АТО Дмитрий Иващенко (Вербич) рассказал детали совершенного на него нападения вечером 2 мая, сообщает Громадське радіо.

По словам Иващенко, на него напали пять человек около 7 вечера в Подольском районе столицы. «Я почувствовал удар в спину и еще не понял, что произошло. Когда развернулся назад - получил из газового баллона очень мощную струю в глаза, почти сразу перестал видеть», - рассказал боец.

Затем парень почувствовал, что его окружают и попытался скрыться. «Вижу, что не убегу, ноги не слушаются. Разворачиваюсь и начинаю отбиваться. Левый глаз немного открылся, начинаю им видеть: слева двое вооруженных мужчин, у одного нож, у другого, кажется, молоток. Их удары я отбивают рукой, после чего справа летит молоток и я отпрыгивают», - рассказал Дмитрий.

По его словам, удар молотка четко был направлен в голову, однако ему удалось отпрыгнуть. Впоследствии он отступил к арке, где получил еще серию ударов.

Он рассказал, что отбивался, после чего нападавшие решили сбежать с места. «Я отступаю в арку, далее следует серия ударов, я отбиваюсь, они видят, что дело затягивается, у них не получается закончить дело и тогда убегают», - говорит Иващенко.

Он также рассказал, что среди нападавших было две девушки, одна из которых снимала на видео процесс. По словам Дмитрия, девушки забрали его сумку, которую оторвали в процессе драки.

Затем он заметил, что на спине у него глубокая рана.

По словам Иващенко, он догадывается, что нападение может быть связано с его участием в АТО. «Я был одет в футболку с Исой Мунаевым, героем Украины, и в военные шорты и панаму. Думаю, что на это отреагировали», - рассказал парень.

Он также подчеркнул, что раньше у него не было конфликтов и угроз.

Напомним, 2 мая в Киеве на Подоле неизвестные напали на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича). В больнице ему сделали операцию.

По факту нападения начато уголовное производство по статье по ч.4 ст.296 (хулиганство).