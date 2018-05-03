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В Черниговской области вблизи пгт Гончаровское на территории Черниговского военного лесхоза пожарные ликвидируют возгорание лесной подстилки на площади 20 гектаров, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло 3 мая в 11:45.

По состоянию на 15:10, самолетом Ан-32П и вертолетом Ми-8, совершено 7 сбросов воды. Тушение продолжается. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 га отдельными ячейками.

Для тушения привлечено 26 единиц техники и 138 человек, из них от ГосЧС - 16 единиц техники и 55 человек личного состава.

 
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