В среду, 2 мая, впервые после 29 декабря 2017 в Киеве превышены все температурные рекорды.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 2 мая кроме самой теплой ночи в Киеве, был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до + 30,0° С, то есть повторено наибольшее значение 1934 года.

В связи с этим среднесуточная температура также превысила на 0,1° С предварительное историческое значение того же 1934 года. Она составила + 22,8° С, что на 10,6° С выше климатической нормы для этой даты.

Учитывая высокий температурный фон, существует высокая вероятность и сегодня превышение рекорда максимальной температуры воздуха + 28,8 ° С, который был зафиксирован в 1934 году.