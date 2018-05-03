Истребитель ВКС РФ Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем, оба летчика погибли. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что, «по предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы». «Никакого огневого воздействия по самолету не было», - сказали в ведомстве.