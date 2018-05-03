также в разделеМир
В США жертвами крушения военного самолета стали 9 человек 66
После обвала небоскреба в Бразилии пропали без вести 44 человека 24
Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира 30
Трамп принял присягу Помпео 42
Правящая партия Армении согласилась выбрать премьером лидера оппозиции 42
Лидер System of a Down собрался в Армению 43
Протестующие заняли мэрию второго по величине города Армении 47
В Армении перекрыта дорога в аэропорт, метро в Ереване заблокировано 83
Facebook запускает систему онлайн-знакомств 37
СМИ: Трамп надиктовал врачу справку о его здоровье 30
Британского миллиардера, поддержавшего Brexit, заподозрили в связях с разведкой РФ 103
Спецпрокурор Мюллер прислал Трампу 40 вопросов о его связях с РФ 33
Парламент Армении не смог избрать премьера 68
СМИ: Ким Чен Ын согласился на встречу с Трампом в «Доме мира» 56
США отложили введение пошлин на сталь и алюминий 91
США заявляют, что у Ирана есть полноценная ядерная программа 34
На границе КНДР и Южной Кореи начали разбирать пропагандистские громкоговорители 34
В результате нового удара в Сирии уничтожен завод по производству ракет 86

Истребитель ВКС РФ Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем, оба летчика погибли. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что, «по предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы». «Никакого огневого воздействия по самолету не было», - сказали в ведомстве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги