Сегодня, 3 мая, в Балаклее Харьковской области на бывшей технической территории 65 арсенала из-за возгорания сухой травы начался пожар, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«В 13.35 в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала, в Балаклее, на Харьковщине где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что для локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию на складе – эвакуирован.

Военнослужащими и ГосЧС принимаются все меры для обеспечения безопасности местных жителей.

Фото: Слобожанин

В то же время мэр Балаклеи Иван Столбовой заявил УНИАН, что на территории военного арсенала взрываются боеприпасы.

По его словам, сегодня на территории арсенала проводили плановый подрыв боеприпасов, которые невозможно было вывезти. Во время этого процесса началась внеплановая детонация снарядов, которые остались на территории арсенала и находились на открытой местности. В это время началась частичная эвакуация жителей близлежащих к арсеналу улиц. По словам Столбового, речь идет об эвакуации около 1500 человек.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника.

По данным СБУ, свидетели подтвердили, что на склад боеприпасов в Бакалее были сброшены средства, повлекшие взрывы.