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В Германии начато строительство немецкого участка спорного газопровода «Северный поток-2».

На наземном стыковочном пункте будущего газопровода в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания на площади около шести гектаров начаты работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приемной станции, а также здания техобслуживания, заявил представитель дочки «Газпрома» - компании Nord Stream, сообщает DW.

Он отметил, что работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

В Германии экологическая организация Nabu оспаривает по суду выданное властями разрешение на строительство участка газопровода в прибрежных водах.

«Мы убеждены, что получим все соответствующие разрешения», - заявил представитель Nord Stream. В Дании участок «Северного потока-2» предполагается проложить параллельно с уже существующей веткой первого «Северного потока» к югу от острова Борнхольм в 12-мильной морской зоне.

По словам представителя Nord Stream, нитка первого «Северного потока» была проложена в этом коридоре по настоятельному желанию Дании, поэтому в компании уверены, что правительство в Копенгагене согласится с прокладкой в этом коридоре и «Северного потока-2».

Тем не менее, Nord Stream разрабатывает альтернативные маршруты в обход этой 12-мильной зоны на случай непредвиденных осложнений.

Напомним, 10 апреля федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина не должна утратить статус транзитера при реализации проекта «Севреный поток-2», часть газа должна транспортироваться по ее территории.

Германия и Финляндия уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

 
ForUm

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