Досмотр судов, следующих в Украину - это ответ РФ на задержание судна «Норд». Такое мнение в эфире телеканала 112 Украина высказал помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«С 30 апреля мы зафиксировали по меньшей мере 5 таких случаев. Это иностранные суда, которые следуют в порты Украины. Скорее всего, это, как считает РФ, ответ на задержание судна «Норд», которое нарушало порядок захода в порты оккупированного полуострова. Это украинское судно и моряки, которые на нем были, являются гражданами Украины, однако РФ считает иначе», - сказал он.

По мнению представителя украинского ведомства, это опасный прецедент, который может иметь дальнейшее развитие.

«Де-факто каких-либо нарушений в действиях пограничников РФ нет, в то же время это опасный прецедент, который может иметь какое-то дальнейшее развитие», - отметил Слободян.

Напомним, ФСБ РФ начала досмотр судов, направляющихся в Украину.

Как изместно, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.