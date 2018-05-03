Начиная с 30 апреля, российские оккупанты ежедневно останавливают следующие в Украину суда для осмотра и идентификации суднокоманды, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Так, 30 апреля во время оформления в Мариупольском порту теплохода (в суднокоманде – граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии), следовавшего по маршруту Греция (Чиос) - Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено пограничным сторожевым кораблем ФСБ РФ. Оккупантами был осуществлен осмотр судна и проведена идентификация членов суднокоманды. Замечаний со стороны оккупантов не последовало.

В тот же день таким же образом было остановлен теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) - Украина (Мариуполь), а его суднокоманда состояла из украинцев. На следующий день представители страны-агрессора остановили теплоход под флагом Болгарии (среди экипажа - граждане Болгарии), направляющегося по маршруту Италия (Ногаро) - Украина (Мариуполь).

Некоторые суда проверяют по несколько раз. Так, во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди экипажа: 16 граждан Украины и 2 гражданина Турции), направляющегося по маршруту Италия (Монфальконе) - Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже под время следования судна рекомендованным курсом в Азовском море по траверзе Бердянской косы его снова остановили оккупанты для повторного осмотра и идентификации членов суднокоманды.

Накануне оккупантами остановлено судно под флагом Панамы (судокоманда в составе граждан Турции и Грузии), следовавше по маршруту Италия (Маргера) - Украина (Мариуполь).

В ГПСУ отметили, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины.

Ранее украинская разведка отметила активизацию деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря.