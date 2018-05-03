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Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за усилия, направленные на решение корейского вопроса.

Письмо-обращение к комитету премии подписали 18 конгрессменов-республиканцев по инициативе Люка Мессера.

«Мы, члены Конгресса США, нижеподписавшиеся с уважением номинируем президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира в 2019 году, признавая его усилия по прекращению Корейской войны, денуклеаризации Корейского полуострова, а также привнесении мира в регион», - говорится в документе, сообщает УНИАН.

«В конце концов, Обама получил ее [премию] в основном за эффектную кампанию на посту президента. Трамп сделал большие шаги к достижению мира», - заявил Мессер Fox News.

Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2009 год. Награда была присуждена ему с формулировкой «за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами».

Напомним, по данным СМИ, глава КНДР Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Пханмуджоме в демилитаризованной зоне на границе между Северной и Южной Кореями. Он отметил, что «Дом мира» в Пханмуджоме уже готов для проведения встречи на высшем уровне.
ForUm

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