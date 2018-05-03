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Полиция Одессы открыла производство по факту нарушения расового, национального равноправия граждан во время акций 2 мая.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция», - написал он в Twitter.

 


 

 

«По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по ч.1 ст.161 (Нарушение расового, национального равноправия граждан), - заявил Аваков.

Во время «Марша украинского порядка», организованного ВО «Свобода», Правым сектором и «Национальными дружинами» 2 мая лидер одесской ячейки ПС Татьяна Сойкина заявила, что Украина будет принадлежать украинцам, а не «жидам».
ForUm

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