Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения еще двум задержанным фигурантам дела об избиении народного депутата Мустафы Найема.

Умолту Руслановичу Темербулатову выбрали ночной домашний арест. Соответствующую меру пресечения избрала судья Шевченковского райсуда Киева Татьяна Левицкая, сообщает «Украинская правда».

22-летний гражданин РФ Темербулатов Умолт Русланович должен находиться по месту жительства с 23 часов до 6 утра до 30 июня включительно.

Он должен сдать паспорта и являться по требованию правоохранителей.

Темербулатова подозревают в совершении хулиганских действий (ч.2 ст.296) относительно Мустафы-Маси Найема.

Прокурор просил для него меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Также суд отказал прокуратуре в содержании под стражей Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича. Об этом в зале суда заявила председательствующая судья Елена Мелешко.

Суд решил применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место жительства.

Перед началом заседания адвокат Саитова заявил о ходатайстве о нарушении прав человека в отношении его подзащитного из-за того, что тот находится в стеклянной кабине во время судебного заседания.

Судья позволила ему переместиться к защитнику и переводчику.

В свою очередь сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокурор отметил, что поскольку подозреваемый является гражданином другого государства, имеет в Украине лишь вид на жительство, а также может оказать воздействие на потерпевшего, то следует применить к нему меру пресечения исключительно в виде содержания под стражей.

Ранее Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемому в нападении на народного депутата Мустафу Найема Магомеду-Салиху Саитову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск.