Пропавший 2 мая в районе Широкино Донецкой области украинский военный самостоятельно покинул боевую позицию и пересек линию соприкосновения, сообщает пресс-центр ООС.

«В ходе выяснения обстоятельств выявлено следующее: военнослужащий самостоятельно покинул боевую позицию, воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта российско-террористическими войсками, исчез из поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения», – говорится в сообщении

Отмечается, что причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен.

По данным разведки, спецслужбы российско-террористических войск в настоящее время проводят «подготовку» и принуждают данного военнослужащего к публичному интервью, с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты.

«Командование Объединенных сил подчеркивает необратимость наказания. Объединенные силы выполняют боевые задачи только в соответствии с законодательством Украины и норм международного гуманитарного права», – сказано в сообщении.

Напомним, 2 мая в районе Широкино Донецкой области после обстрелов со стороны боевиков пропал военнослужащий Объединенных сил.