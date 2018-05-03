также в разделеОбщество
ФСБ начала осматривать суда, следующие в Украину
Суд разрешил защите Януковича допросить еще двух свидетелей 9
ГПУ: США не обращались за помощью в деле Манафорта 16
Жебривский: Въезд в зону ООС будет дифференцированным 39
Найему не провели судебно-медицинскую экспертизу из-за плохого состояния здоровья 32
Госдеп выдвинул РФ новое требование из-за осуждения Балуха 25
СБУ задержала на Буковине боевика 41
Чешскому журналисту на пять лет запретили въезд в Украину 46
Суд избрал меры пресечения еще 2 нападавшим на Найема 68
2 мая. Картина дня 48
МВД: Массовые акции в Одессе прошли без инцидентов 78
В ГПУ рассказали подробности задержания чиновников Госгеокадастра на Закарпатье 81
Вид на жительство начнут оформлять в форме ID-карт 106
Одного из подозреваемых в нападении на Найема отправили под домашний арест 53
Суд не начал рассмотрение трети из 127 дел НАБУ 29
Украина просит не признавать отчет России о выбросах и парниковых газах 71
НАПК направило в суд протоколы по Денисовой 46
СБУ займется «правовой реабилитацией» пособников боевиков 42

Пропавший 2 мая в районе Широкино Донецкой области украинский военный самостоятельно покинул боевую позицию и пересек линию соприкосновения,  сообщает пресс-центр ООС.

«В ходе выяснения обстоятельств выявлено следующее: военнослужащий самостоятельно покинул боевую позицию, воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта российско-террористическими войсками, исчез из поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения», – говорится в сообщении

Отмечается, что причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен.

По данным разведки, спецслужбы российско-террористических войск в настоящее время проводят «подготовку» и принуждают данного военнослужащего к публичному интервью, с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты.

«Командование Объединенных сил подчеркивает необратимость наказания. Объединенные силы выполняют боевые задачи только в соответствии с законодательством Украины и норм международного гуманитарного права», – сказано в сообщении.

Напомним, 2 мая в районе Широкино Донецкой области после обстрелов со стороны боевиков пропал военнослужащий Объединенных сил.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

494
Теги