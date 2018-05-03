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Подрывные работы на территории технической площадки в Балаклее, где происходит очистка и разминирование территории от остатков боеприпасов, не проводились, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Известно, что в то время на территории технической площадки работали группы, готовившие территорию для дальнейшей очистки.  

Сейчас на месте происшествия работают пожарные команды Вооруженных сил Украины и ГосЧС. Для ликвидации пожара привлечены 2 пожарных танка, инженерная машина разграждения, 8 пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Также дополнительно направлены еще 2 пожарных танка. Осуществляется воздушная разведка с помощью вертолета, привлечены подразделения Военной службы правопорядка ВСУ для оцепления территории.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия направлена самолетом оперативная группа Минобороны и Генштаба ВС Украины.

Как сообщалось ранее, на территории технической площадки в Балаклее произошло возгорание травы. Причины возгорания выясняются.

В ночь на 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника.  

По данным СБУ, свидетели подтвердили, что на склад боеприпасов в Бакалее были сброшены средства, повлекшие взрывы. 
ForUm

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