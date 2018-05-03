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По меньшей мере 95 человек погибли на севере Индии в результате обрушившихся на эту часть страны гроз и песчаных бурь. Сильнее всего пострадал штат Уттар-Прадеш, передает Русская служба ВВС.

Многие жилые дома в Уттар-Прадеш и Раджастане полностью разрушены. Некоторые погибшие спали в тот момент, когда их дома рухнули.

Скорость ветра, который поднялся в среду вечером, достигала 130 км/ч. В ряде случаев причиной смерти людей стали удары молний.

Еще свыше ста человек получили ранения.

Песчаные бури распространены в этой части Индии, но они обычно не оборачиваются таким большим количеством жертв.

В штате Уттар-Прадеш погибли 64 человека, из них 43 жертвы в городе Агра, где находится Тадж-Махал. Власти считают, что число погибших может увеличиться.

Стихия также затронула три района в соседнем Раджастане, где где погибли по меньшей мере 31 человек.

В стране развернута масштабная спасательная операция, также власти распорядились ликвидировать последствия разгула стихии.

На севере Индии нарушена подача электроэнергии и работа общественного транспорта, повалены деревья.

Власти штата объявили, что семьям погибших будет выплачено по 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) в качестве компенсации.
ForUm

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