Служба безопасности Украины дважды сообщала экс-президенту Виктору Януковичу, что существует угроза нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны России. Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко во время допроса депутата Михаила Добкина в Оболонском суде.

Кабинет Министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 18 апреля.

Кабинет Министров может принять решение об отмене желтого сигнала светофора. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Подконтрольный Кремлю Совет министров Крыма на заседании во вторник, 17 апреля, постановил передать в собственность РФ земельный участок площадью более 6,5 тыс. кв. м на острове Коса Тузла.

Украина рассчитывает получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда на сумму 2 млрд долл. в мае-июне текущего года.

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого.

Нардеп Михаил Добкин заявил, что в ночь с 21 на 22 февраля 2014 бывший президент Виктор Янукович дважды общался по телефону с лидером «Правого сектора» Дмитрием Ярошом по «захвату» «Межигорья».

Российская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске не ответила на предложение Украины передать 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

Министерство молодежи и спорта Украины уточнило приказ о запрете на участие спортсменов в соревнованиях на территории России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Сегодня, 18 апреля, в 15:00 остановлена работа Донецкая фильтровальная станция.

Правительство Украины не будет принимать решения, которые могут привести к повышению цен на нефтепродукты. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

День пограничника в Украине теперь будет отмечаться 6 мая. Соответствующий указ Президента был одобрен сегодня, 18 апреля, на заседании Кабинета Министров.

Количество погибших в ДТП в Кривом Роге возросло до девяти – в больнице умер от травм еще один человек, пострадавший в аварии.

В Одессе на Аллее Славы активисты организации С14 закрасили красной краской названия российских городов-героев времен Второй мировой войны, написали вместо них названия украинских городов в зоне АТО.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.

За прошедшие сутки боевики осуществили 45 обстрелов позиций украинских военных, в результате один боец погиб, еще трое получили ранения.