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В Одессе на Аллее Славы активисты организации С14 закрасили красной краской названия российских городов-героев времен Второй мировой войны, написали вместо них названия украинских городов в зоне АТО.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«Осовременили Аллею Славы, заменив чужеродные для Украины города на героические и трагические места современной российско-украинской войны», - заявили в С14.

Так, вместо российских городов-героев на Аллее теперь нанесены надписи: ДАП, Иловайск, Дебальцево, Краматорск и Мариуполь.

«Надписи, которые значат для украинцев значительно больше, чем Тула или Смоленск», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что С14 не отрицает героичность подвига некоторых воинов, участвовавших в отчаянных боях Второй мировой войны, «но сейчас надписям российских городов-оккупантов не место на нашей земле».

Закрашены были города Москва, Мурманск, Новороссийск, Волгоград и Тула.
ForUm

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